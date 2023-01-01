Дереникс. Михаил Шахназаров (книга, 2016) слушать онлайн

Сюжет

Как здорово, когда есть место и новогоднему чуду и хорошим воспоминаниям! Канун Нового года и Рождества – наверное, лучшее время в году. Люди подводят итоги уходящего года, строят планы и загадывают желания на год наступающий, наряжают елки, запасаются подарками и с нетерпением ждут длинных в�ыходных. Скоротайте несколько вечеров в компании с аудиоверсиями серии замечательных рассказов к Новому Году и Рождеству! Соответствующее праздничное настроение гарантируем!



Дереникс слушать на видеосервисе Wink.