Дереникс. Михаил Шахназаров
Wink
Аудиокниги
Дереникс. Михаил Шахназаров

Дереникс. Михаил Шахназаров (книга, 2016) слушать онлайн

2016, Аудиокнига
Современная проза12+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Как здорово, когда есть место и новогоднему чуду и хорошим воспоминаниям! Канун Нового года и Рождества – наверное, лучшее время в году. Люди подводят итоги уходящего года, строят планы и загадывают желания на год наступающий, наряжают елки, запасаются подарками и с нетерпением ждут длинных выходных. Скоротайте несколько вечеров в компании с аудиоверсиями серии замечательных рассказов к Новому Году и Рождеству! Соответствующее праздничное настроение гарантируем!

Дереникс слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг