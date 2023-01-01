Депутат в законе. Илья Деревянко
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Депутат в законе. Илья Деревянко

Депутат в законе. Илья Деревянко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы109 мин18+

Сюжет

2003-й год. Чтобы добраться до депутата Государственной Думы от С.П.С., работающего на западные спецслужбы, капитан ФСБ Дмитрий Корсаков начинает с похищения и допроса его доверенного телохранителя, по уши замаранного в крови наших солдат во время войны на Северном Кавказе. Но это только начало всей истории…

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