Деньговодство: руководство по выращиванию ваших денег. Наталья Смирнова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Гениальная книга по личным финансам от признанного эксперта. Вы узнаете, во что вкладывать деньги, как достичь свои финансовые цели, можно ли купить недвижимость за 100 долларов, когда и как грамотно брать кредиты. Автор разбирает свежие примеры из жизни реальных людей. Наталья Смирнова – лучш�ий финансовый советник по Европейскому региону выступает на федеральных каналах и радио в качестве эксперта по личным финансам.



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