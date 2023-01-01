WinkА�удиокнигиДеньговодство: руководство по выращиванию ваших денег. Наталья Смирнова
Деньговодство: руководство по выращиванию ваших денег. Наталья Смирнова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес653 мин12+
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Сюжет
Гениальная книга по личным финансам от признанного эксперта. Вы узнаете, во что вкладывать деньги, как достичь свои финансовые цели, можно ли купить недвижимость за 100 долларов, когда и как грамотно брать кредиты. Автор разбирает свежие примеры из жизни реальных людей. Наталья Смирнова – лучш�ий финансовый советник по Европейскому региону выступает на федеральных каналах и радио в качестве эксперта по личным финансам.
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