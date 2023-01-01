Деньги и власть. Как Goldman Sachs захватил власть в финансовом мире. Часть 2. Уильям Коэн (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

На Уолл-стрит немало компаний, окоторых стоило бы рассказать, нони одна изних невызывала столько зависти ипересудов, как Goldman Sachs. В истории Goldman Sachs немало загадок, носамая большая тайна втом, как банку удается год загодом– ив хорошие, ив плохие времена– получать огромную прибыль, невыдавая почти никому своих тайн. Еще неменее удивительная деталь– твердая уверенность ее сотрудников, чтокомпания сможет преодолеть любые препятствия, чтовстают унее напути, ивыйти счестью излюбого скандала. В чем тут секрет? В мастерстве ее специалистов? В крепких связях ссильными мира сего? Или вуникальной корпоративной культуре, где все заодного, где главным провозглашают интересы клиента, а интересы фирмы отстаивают сильнее, чем собственные… Действительно ли Goldman Sachs лучше остальных? Похоже, чтоавтор смог найти ответ наэтот вопрос. © Storysidе



Деньги и власть слушать на видеосервисе Wink.