Денежная магия. Как быстро привлечь богатство. Древние секреты, современные техники. Илья Шенгелия (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

С этой аудиокнигой вы научитесь управлять энергией денег, откроете денежный поток и найдете свой путь к успеху, богатству и изобилию. Илья Шенгелия – преподаватель психоэнергетических и эзотерических практик. Маг, целитель, автор системы «Лесное Рейки» и более 80 курсов. В этой аудиокниге собраны самые действенные техники, которые помогут привлечь богатство, успех и изобилие не только в вашу жизнь, но и в жизнь ваших близких. Илья Шенгелия предлагает работающие методы и ритуалы, доказавшие свою эффективность уже на тысячах его студентов. Вы избавитесь от блоков, мешающих разбогатеть, научитесь управлять энергией денег и привлечете их в том количестве, которое вам необходимо.



Денежная магия слушать на видеосервисе Wink.