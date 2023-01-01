WinkАудиокнигиДенежная магия. Как быстро привлечь богатство. Древние секреты, современные техники. Илья Шенгелия
Денежная магия. Как быстро привлечь богатство. Древние секреты, современные техники. Илья Шенгелия (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Эзотерика266 мин16+
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Сюжет
С этой аудиокнигой вы научитесь управлять энергией денег, откроете денежный поток и найдете свой путь к успеху, богатству и изобилию. Илья Шенгелия – преподаватель психоэнергетических и эзотерических практик. Маг, целитель, автор системы «Лесное Рейки» и более 80 курсов. В этой аудиокниге собраны самые действенные техники, которые помогут привлечь богатство, успех и изобилие не только в вашу жизнь, но и в жизнь ваших близких. Илья Шенгелия предлагает работающие методы и ритуалы, доказавшие свою эффективность уже на тысячах его студентов. Вы избавитесь от блоков, мешающих разбогатеть, научитесь управлять энергией денег и привлечете их в том количестве, которое вам необходимо.
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