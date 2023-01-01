День саранчи. Натанаэл Уэст (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Недавно, на вопрос о том, что такое Голливуд девушка респондент ответила – Голливуд это столица США! Образованный человек на это рассмеется, а потом, поразмыслив, согласится Голливуд таки – кинематографическая столица США! Для людей всего мира название «Голливуд» давно не требует дополнительных комментариев. Столица мирового кино, знаменитая «фабрика грез». Но все ли мы знаем о нем? Истории развития Голливуда посвятили свои романы Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Гарольд Роббинс и многие другие писатели Европы и Америки. Не обошли историю Голливуда и писатели страны советов. Козалось бы, все давно сказано и рассказано, исследовано вдоль и поперек. Вскрыты схемы создания и низвержения звезд, описаны финансовое богатство и духовная нищета продюсеров и режиссеров. Но это не так! Картина не будет полной без знакомства с романом, вышедшим из под легкого пера Натанаэла Уэста. Вы не знаете о Голливуде ничего, если еще не знакомы с его нашумевшим романом «День саранчи», признанным, кроме всего прочего, одним из ста лучших англоязычных романов XX столетия. Окунитесь в историю молодого художника Тода Хэкетта, окруженного иллюзорным миром успешных и гламурных людей, ставших творцами и жертвами всемирной «фабрики грез». Подарите себе возможность стать свидетелем, почти очевидцем, безумно увлекательного процесса становления Голливуда, узнать подлинную историю судеб его жителей времен Великой Депрессии и Золотого века!



День саранчи слушать на видеосервисе Wink.