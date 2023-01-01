День пламенеет. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Девятнадцатый том «Полного собрания сочинений» выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя остросюжетный роман «День пламенеет». В романе показан мир большого бизнеса: жестокий и беспощадный. Получив деньги и власть, главный герой романа неожиданно понимает, что все это ничего не стоит по сравнению с истинными человеческими ценностями – любовью и семейным счастьем. В СССР роман был запрещен и не издавался в течение 70 лет.



День пламенеет слушать на видеосервисе Wink.