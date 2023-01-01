«День на Пересадке». Алла Лэнд (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Это история эмиграции и кругосветного путешествия обычной девушки, основанная на реальных событиях. Потеряв возможность быть с сыном и любимым человеком, а также все имущество, испытывая бессилие хоть как-то изменить жизнь, она вышла однажды из дома толком без денег и плана, просто следуя своему сердцу, купив билет на самолет в один конец.Путешествие по планете получилось необычным: каждая страна стала словно инициацией: Гавайи учили любви, Мексика свободе, а Азорские Острова женственности. Майями, где автор случайно встретилась с Тони Робинсом, преподал урок успеха и лидерства, а ПуэртоРико рассказал о том, что счастье это выбор, а Сибирь и встреча с шаманом помогла коснуться ценности своих корней и семьи. Город Ухань, во время путешествия по Китаю, изменил жизнь не только Аллы, но и всей планеты. Эта книга о том, что даже один по-настоящему живой человек, не предавший свои детские мечты может изменить ход истории. Пусть для начала лишь своей. Каждая книга посадит дерево!



«День на Пересадке» слушать на видеосервисе Wink.