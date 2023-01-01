День гнева. Йонас Бонниер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Летом 1997 года семья Форсман переехала в городок Кнутбю в шведской глубинке, готовясь начать новую жизнь в Филадельфийской религиозной общине под управлением властной Эвы Скуг. В последующие семь лет нескольким семьям из Кнутбю предстоит сплести разрушительную сеть, основанную на жажде власти и эротическом влечении, которая, оплетая все больше людей, неизбежно приведет к трагическому крещендо… Читайте книгу Йонас Бонниер, основанную на реальных событиях! Это история о том, как можно создать целую параллельную вселенную в поисках веры, надежды и любви, которая в конце концов будет служить совсем иным целям. Рано или поздно громкие происшествия становятся историей, которую необходимо рассказать. Йонас Бонниер – прекрасный рассказчик, способный исследовать самые потайные уголки души и раскрыть темноту, живущую в неприметном человеке. «День гнева» – книга о страхе, одержимости и боли с жесткой скандинавской атмосферой.



День гнева слушать на видеосервисе Wink.