День ангела. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Пережив развод, Анна с 8-летней дочкой переехала жить к матери. Уже полгода они испытывали на себе тяжёлый характер и деспотизм бабушки. Она считала Анну никчёмной хозяйкой и плохой матерью, не способной организовать свою жизнь и жизнь своего ребёнка. Анна страдала от несправедливых обвинений и всё же пыталась наладить с матерью нормальные отношения. Однажды к матери приехала погостить её близкая подруга – Мария Борисовна, которая всегда очень тепло относилась к Анне. Она была поражена жесткому обращению своей подруги с дочерью и внучкой. Из случайно услышанного их разговора, Анна узнала, что она – приёмный ребёнок. Теперь Анна поняла, почему у этой женщины было к ней столько претензий! Просто она так и не смогла её полюбить. Анна решила, что им с матерью не стоит жить вместе, и, после неприятного разговора, они с дочкой переехали в квартиру её подруги, Ольги. Целый месяц Анна не общалась с матерью, лишь от соседей и знакомых знала, что у неё всё в порядке. Однажды у Анны пропала дочь, и она обратилась за помощью к матери. Общая беда и совместные поиски сплотили двух женщин, и оказалось, что в действительности они – самые родные люди.



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