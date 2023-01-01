Демоны Юга. Артем Каменистый (книга, 2020) слушать онлайн

"Демон-самозванец" – фантастический роман Артема Каменистого, вторая книга цикла «Демон-самозванец», жанр героическая фантастика, боевое фэнтези. Гигран разделен непреодолимой стеной Срединного хребта. Юг оправился после страшнейшей катастрофы, а Север ее забыл. На Юге процветает мир волшебства и древних тайн, там все еще не могут окончательно добить темных магов Север подошел к эпох научно-технической революции, по железным дорогам колесят паровозы, небеса бороздят дирижабли, магия неизвестна, религиозность высмеивается. И на Севере и на Юге широкие массы уверены, что за горами жизни нет, в тайну посвящены немногие, и для того чтобы она и далее оставалась тайной, не жалеют ни сил, ни жизней. Группа южных изгоев решилась перебраться через экваториальную стену. Они считают себя слабыми, у нет грандиозных планов порабощения северян, все что они хотят – найти безопасный уголок где их никто не тронет. Но мечты остаются мечтами, идет война и проигрывающая сторона готова на все. Даже на немыслимое – применить то, о чем Север давно забыл – боевую магию.



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