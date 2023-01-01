Дембель. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Дембель. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Дембель. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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Сюжет

Максим Синицын, вернувшись из армии, спешит к невесте, но узнает, что Татьяна изменяет ему с его лучшим другом Серегой. Дома Максиму теперь тоже нет места – мать привела в их однокомнатную квартиру любовника. От отчаяния Максим начинает пить. Таня просит Максима простить ее – она любит его, а не Сергея, и то, что произошло, было чудовищной ошибкой. Но пьяный Максим лишь оскорбляет девушку и даже пытается изнасиловать,– ее спасает вернувшаяся с работы мать Максима. Вместе с будущим отчимом, она пытается объяснить Максиму, что пьянство и злоба не доведут его до добра. Любовник матери говорит, что он готов уйти от них, если Максим этого так добивается. Возникает очередной скандал, и Максим сам уходит из дома. На следующий день Максим возвращается домой, чтобы потребовать у матери денег на выпивку, но застает мать, лежащую без сознания. Максим вызывает «скорую», и Ирину Васильевну увозят в больницу. Максим понимает, что это он виноват в том, что случилось. Он вспоминает, как мать воспитывала его одна, потому что он был против того, чтобы она снова вышла замуж. И сейчас он чуть не разрушил ее счастье с Виталием Андреевичем. Максим просит прощения и у матери, и у ее будущего мужа. Узнав, что с матерью Максима случилась беда, Таня приходит на помощь – она готовит еду, собирает одежду в больницу. Максим прощает Таню, потому что понимает, что до сих пор любит ее.

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