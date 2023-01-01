Дело смотрительницы (сборник). Агата Кристи (книга, 1979) слушать онлайн

Сюжет

Много сложнейших дел раскрыла уникальная женщина-сыщик мисс Марпл, но, пожалуй, никогда и нигде ее блестящий талант не раскрывался так, как в ее последних делах. О них и повествует этот сборник рассказов. Великой сыщице предстоит разыскать пропавшие драгоценности, помочь расшифровать завещание, расследовать убийство портновской меркой, раскрыть преступление по книге, вывести на чистую воду мошенниц, а также помочь адвокату защитить клиента. Кроме того, в сборник вошли еще два детективных рассказа, не вошедших ни в один цикл.



Дело смотрительницы (сборник) слушать на видеосервисе Wink.