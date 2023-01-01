Дело прошлое. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

45-летний Григорий Белов год назад потерял жену. Он тяжело переживал утрату. Но оказалось, что это было только начало испытаний Белова. Вскоре появился мужчина, который утверждал, что был любовником умершей жены Григория и является отцом его дочери. Психоаналитик посоветовал простить измену умершей жене и рассказать обо всем дочери. Но Григорий решил не говорить дочери о новоявленном отце. Между тем, соперник познакомился с дочкой и, прельстив ее богатой жизнью в столице, уговорил девочку уехать с ним в Москву. Но дочь не хотела ехать без согласия Григория. Белов попросил близкую подругу жены – Таисию, убедить дочку остаться. Неожиданно Таисия призналась, что давно любит Гришу. Белов понял, что он зря боялся одиночества, к тому же дочь убедила его, что в Москве ей будет лучше. Дочь улетела, а Григорий узнал, что никакой измены жены не было, Таисия, потеряв надежду заполучить Гришу, попросила своего двоюродного брата сыграть роль любовника умершей жены Белова.



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