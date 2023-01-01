Дело, которого не было. Александр Дитрих,Алексей Шалимов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Фантастическая история о том, как в одном селе под Черноморском, в 1943 году, перепутав координаты, появился некто по имени Альбин. Он познакомился с местным жителем Кузьмичом и стал свидетелем того, как фашисты вели на расстрел партизан. Зная, что он не имеет права вмешиваться в ход истории, Альбин, вопреки правилам, помог людям избежать казни. Исполнители: Следователь – Румянцев Георгий; Журналист – Чумаков Роберт; Евдокия Петровна – Понсова Елена; Прокурор – Пирогов Леонид; Кузьмич – Папанов Анатолий; Вася Яценко – Морозов Александр; Альбин – Рахманов Георгий; Первый астронавт – Марченко Анатолий; Второй астронавт – Тобиас Феликс



Дело, которого не было слушать на видеосервисе Wink.