Дело двух Феликсов. Анонимус (книга, 2022) слушать онлайн

Угадывайте авторов и получайте призы! Для этого после прочтения каждого романа заполняйте форму на этой странице. 2021 год. Старший следователь Орест Волин приезжает во Францию к своей девушке, парижанке Ирэн Белью. Ирэн работает в парижской полиции и расследует дело об убийстве русского коллекционера и краже у него вещей, принадлежавших легендарному князю Юсупову, убийце Григория Распутина… …Очередной мемуар Загорского рассказывает о событиях 1925 года. Бывшая возлюбленная Загорского Светлана Лисицкая, работающая натурщицей в Ленинградском художественно-техническом институте, случайно узнает о преступной схеме, с помощью которой из музеев воруют шедевры изобразительного искусства и переправляют их на Запад. Чувствуя нависшую над ней опасность, Лисицкая отправляет Загорскому телеграмму, прося его о помощи. Загорский просит ее приехать в Москву.





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