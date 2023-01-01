Дело Артамоновых (аудиоспектакль). Максим Горький (книга, 2014) слушать онлайн

Сюжет

Максим Горький – литературный псевдоним Алексея Максимовича Пешкова (1868 – 1936) – русский писатель, прозаик, драматург. Один из самых значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей. Действие романа Максима Горького «Дело Артамоновых» проходит на протяжении полувека, от крестьянской реформы и отмены крепостного права до революционных событий 1917 года. Картины жизни трех поколений буржуазной семьи промышленников Артамоновых. Илья Артамонов, бывший приказчик князя Георгия, отпущен с большим вознаграждением. Он приезжает с сыновьями в небольшой город Дрёмов и собирается открыть фабрику полотна. На прибывших смотрят с подозрением, всячески пытаясь мешать. Только протекция князя помогла выстоять на первом, самом трудном этапе. Старший сын Пётр женится на дочери местного старосты и после смерти отца, надорвавшегося на стройке, становится главой семейного дела. Его брат, калека от рождения, Никита, тайно и безнадёжно влюблён в Наталью, жену Петра. Однажды между Петром и Натальей возникает ссора. Наталья возмущена таким поведением мужа по отношению к ней, в порыве гнева она ругает Никиту: «приставил горбуна проклятого». Всё это слышит Никита. Он пытается покончить с собой и, отказавшись от своей доли в наследстве, уходит в монастырь. Прошли годы. Дело наладилось, пошло в гору и стало приносить серьёзную прибыль. Уже выросшие внуки первого Артамонова начинают приобщаться к управлению фабрикой. Тяжёлая жизнь рабочих нашла отклик в сердце вернувшегося домой Ильи. Порвав с семьёй, он находит своё место среди большевиков. Первая Мировая война и Октябрьская революция поставили точку на семейном деле Артамоновых. Начались стачки и волнения. Власть перешла к пролетариату, пришедшему на смену старым хозяевам жизни. Радиопостановка. Запись 1957 г.



Дело Артамоновых (аудиоспектакль) слушать на видеосервисе Wink.