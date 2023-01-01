Делай дело! Преодолейте сопротивление и перестаньте мешать сами себе. Стивен Прессфилд. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Каждый день приносит нам миллион возможностей, которые никогда не будут реализованы. Открыть свой бизнес, бросить курить, написать книгу, получить новое образование — все это так и ост�ается в планах. Почему мы не решаемся заниматься тем, что нам действительно по душе?

Вы начали проект, но не довели дело конца? У вас есть идея, но вы всегда находите отговорки, чтобы не приступать к делу? Всему виной внутреннее cопротивление. Что же это за дракон, которого мы должны в себе победить?

Ответы на эти вопросы — в книге американского писателя Стивена Прессфилда. Он считает, что на самом деле люди боятся успеха больше, чем поражения. Его книга-манифест показывает, как побороть сомнения и страх перед новым начинанием, и предлагает способы достичь вершин, не бросая дела на полпути.



Делай дело! Преодолейте сопротивление и перестаньте мешать сами себе слушать на видеосервисе Wink.