Дела семейные. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Дела семейные. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Дела семейные. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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О книге

Марина случайно увидела на улице отца с незнакомой девушкой. Решив, что это его любовница, она начинает расследование, и застигает их в момент очередного свидания. Но на обвинения Марины отец признается, что Рита – его дочь от женщины, с которой он встречался до того, как женился на Марининой маме. Марина требует, чтобы отец перестал общаться с дочерью. Встретив его сопротивление, она решается на разговор с сестрой. Солгав Рите, что волнения, связанные с ее появлением, вызвали у отца сердечный приступ, Марина добивается обещания девушки уехать из города. Узнав об этом, отец попадает в больницу с инфарктом. Чувствуя свою вину, Марина пытается принять факт присутствия Риты в их жизни. Но, случайно найдя у отца фотографию Ритиной мамы, она приходит к выводу, что связь отца с этой женщиной продолжается. Несмотря на чувство обиды за мать, Марина вынуждена мириться с тем, что родители приглашают Риту пожить какое-то время у них. Она терпит ее у себя дома, но однажды срывается и заявляет, что знает о цели приезда Риты: Марина считает, что девушка хочет переманить отца в свою семью. Ошеломленная Рита признается, что ее мать умерла полгода назад и эта новая семья – единственные близкие для нее люди. Марина начинает иначе относиться к сестре, и поддерживаемая всеми домашними, предлагает Рите остаться с ними. Девушка соглашается. Она уезжает в свой родной город, чтобы подготовиться к переезду, но не возвращается в назначенный срок. Взволнованная Марина едет к ней. Рита показывает ей дневник матери, найденный во время сбора вещей. Из дневника Марина узнает, что Рита не имеет к их семье никакого отношения. Ритина мать взяла из детского дома девочку, по возрасту совпадающую с ребенком, который родился бы, не сделай она поздний аборт с тяжелыми последствиями. Сохранив чувство к отцу Марины на всю жизнь, она сказала Рите, что именно он является ее отцом. Марина просит Риту сохранить все в тайне и остаться в их семье. Рита соглашается.

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Жанр
Культура и искусство, Психология

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