Декабристы. Владимир Владмели (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

В книгу включены рассказы о декабристах Захаре Чернышове, Валериане Голицыне и повесть о Михаиле Лунине. Лунин был удивительной личностью, фаворитом императора Александра I, любимцем великого князя Константина, отважным офицером и блестящим писателем. Дружбой с ним дорожили выдающиеся люди своего времени. Отдельная глава посвящена Александрине Муравьёвой, жене одного из руководителей восстания, последовавшей за своим мужем в Сибирь. Это был подвиг настоящей любви, и когда один из друзей в шутку спросил её, кого она любит больше, Бога или мужа, она, глубоко верующая женщина, серьёзно ответила: «Думаю, Господь Бог на меня не взыщет, если узнает, что моего Никитушку я люблю больше».



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