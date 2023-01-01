DeFi и будущее финансов. Кэмпбелл Харви, Ашвин Рамачандран, Джой Санторо, Фред Эрсам. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Каждый из нас что-то слышал про биткоин и блокчейн. Все знают, что на этих таинственных технологиях можно заработать.Но как они устроены? Что это вообще такое — биткоин? Нужна ли нам цифровая валюта и насколько она надежна?Речь идет не просто об относительно новом способе заработка, а о механиз�ме, который в ближайшем будущем может навсегда изменить мировую финансовую систему. Банки, акции, кредиты — все это благодаря блокчейну будет совсем другим.Авторы книги «DeFi и будущее финансов», напрямую причастные к работе с криптовалютой, рассказывают о ее настоящем и будущем.





DeFi и будущее финансов слушать на видеосервисе Wink.