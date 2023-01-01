Дефект и сверхкомпенсация. Лев Выготский (Выгодский) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«В тех системах психологии, которые в центр ставят понятие целостной личности, идея сверхкомпенсации играет доминирующую роль. „Что меня не губит, делает меня сильнее“, – формулирует эту идею В. Штерн, указывая, что из слабости возникает сила, из недостатков – способности (W. Stern, 1923. С. 145). Широ�ко распространенное и очень влиятельное в Европе и Америке психологическое направление, созданное школой австрийского психиатра Адлера и называющее себя индивидуальной психологией, т. е. психологией личности, развило эту идею в целую систему, в законченное учение о психике. Сверхкомпенсация не есть какое-либо редкое или исключительное явление в жизни организма…»



Дефект и сверхкомпенсация слушать на видеосервисе Wink.