Дедушка моей дочки. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн
Сюжет
Новорожденная дочка Оксаны получила родовую травму, ей грозила инвалидность. Отец ребенка Максим уговаривал Оксану отказаться от дочери. Оксана не смогла этого сделать. Максим уехал в деревню к отцу – бывшему военному врачу. Через некоторое время он вернулся – отец убедил его в том, что при хорошем медицинском уходе ребенка можно вылечить. Максим признал дочку, оплатил услуги массажистки, однако жениться на Оксане не спешил, и она видела, что его раздражает плач больной девочки. Вскоре у Оксаны зародилось подозрение, что между Максимом и массажисткой Катей завязался роман. В конце концов, он признался, что любит Катю и собирается к ней уйти. Оксана упрекала его в том, что он бросает ее с больным ребенком на руках. Неожиданно приехал отец Максима Никита Михайлович – он хотел проведать свою внучку. Новость о том, что Максим уходит к другой женщине, бросая новорожденного ребёнка, шокировала его, но переубедить сына он не смог. Оксана осталась с дочкой одна. Ей было очень трудно. Как-то раз она встретила Никиту Михайловича, который задержался в городе у своего друга. Никита Михайлович предложил Оксане помощь – по утрам он приносил детское питание с молочной кухни, с радостью общался с внучкой, и Оксана предложила ему на время переехать в ее квартиру. Отец Максима взял на себя большинство домашних обязанностей. Оксана была тронута его заботой, а Никита Михайлович проникался все большей симпатией к молодой женщине. Он подарил ей абонемент в фитнес-центр. Там Оксана познакомилась с тренером Павлом. Между ними завязался роман, но, узнав, что у Оксаны есть ребенок, Павел ретировался. Некоторое время спустя к Оксане пришел Максим – Катя бросила его. Максим сказал, что готов возобновить отношения с Оксаной – ведь она с ребенком никому не нужна. Однако Никита Михайлович сообщил, что сделал Оксане предложение. Пораженный Максим ушел, а Катя призналась, что искренне считает Никиту Михайловича лучшим мужчиной в своей жизни и будет рада, если он останется с ней и ее дочкой навсегда.
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