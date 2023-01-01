Дедуленька. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Дедуленька. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Дедуленька. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Одиннадцать с небольшим лет назад погиб сын Ивана Петровича Гришина. Через некоторое время его девушка Татьяна родила дочь и вскоре уехала, бросив ребенка на попечение дедушки с бабушкой. Те вырастили девочку. Не так давно, Иван Петрович овдовел. И тут в его квартире появляется Татьяна и требует познакомить ее с дочерью. Иван Петрович возмущен, но вынужден уступить – Татьяна грозится отсудить Катю, ведь она не лишена родительских прав. Поначалу Катя не хочет общаться с матерью, но Татьяна не отступает, она помогает дочери подготовиться к концерту в музыкальной школе, и Катя оттаивает. Иван Петрович понимает, что девочке необходима женская забота. Он мечтает о том, чтобы Ольга Евгеньевна – добрая и отзывчивая женщина – согласилась стать его женой и заменила Кате мать. Татьяна говорит Ивану Петровичу, что его покойный сын – не отец Кати, но потом признается, что соврала. Она решает уехать навсегда – Катя сказала ей, что никогда не бросит деда. Обрадованный Иван Петрович возвращается домой и видит, что Катя плачет – она боится, что никогда больше не увидит свою маму. Иван Петрович понимает, что нельзя лишать внучку общения с матерью, он набирает номер Татьяны и отдает телефонную трубку Кате. Девочка просит мать вернуться.

Дедуленька слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
30 мин / 00:30

Рейтинг