Дедуленька. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Одиннадцать с небольшим лет назад погиб сын Ивана Петровича Гришина. Через некоторое время его девушка Татьяна родила дочь и вскоре уехала, бросив ребенка на попечение дедушки с бабушкой. Те вырастили девочку. Не так давно, Иван Петрович овдовел. И тут в его квартире появляется Татьяна и требует познакомить ее с дочерью. Иван Петрович возмущен, но вынужден уступить – Татьяна грозится отсудить Катю, ведь она не лишена родительских прав. Поначалу Катя не хочет общаться с матерью, но Татьяна не отступает, она помогает дочери подготовиться к концерту в музыкальной школе, и Катя оттаивает. Иван Петрович понимает, что девочке необходима женская забота. Он мечтает о том, чтобы Ольга Евгеньевна – добрая и отзывчивая женщина – согласилась стать его женой и заменила Кате мать. Татьяна говорит Ивану Петровичу, что его покойный сын – не отец Кати, но потом признается, что соврала. Она решает уехать навсегда – Катя сказала ей, что никогда не бросит деда. Обрадованный Иван Петрович возвращается домой и видит, что Катя плачет – она боится, что никогда больше не увидит свою маму. Иван Петрович понимает, что нельзя лишать внучку общения с матерью, он набирает номер Татьяны и отдает телефонную трубку Кате. Девочка просит мать вернуться.



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