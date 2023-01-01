Дедлайнер. Как все успеть и выжить в условиях цейтнота. Артем Крылов (книга, 2020) слушать онлайн

Очередной планировщик времени? Да, но на сей раз – лично проверенный автором в условиях рабочей «мясорубки». Что вы скажете о таких проектах, как подготовка чемпионата мира по футболу? Артем Крылов лично отвечал за многие ее этапы, в ходе работы испробовал все известные ему системы тайм-менеджмента – и в итоге создал свою. Если ваши рабочие будни состоят из сотен и тысяч – в буквальном смысле – задач, ни на одну из которых нельзя махнуть рукой и сделать спустя рукава, – это определенно ваша система. И если задач у вас меньше, но вы постоянно пытаетесь успеть все на работе и при этом не забыть, например, купить зубную пасту, – «Дедлайнер» непременно поможет. Вы будете успевать все, и личное, и рабочее – и у вас еще останутся силы, чтобы насладиться результатами своего труда.



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