Дед-одиночка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн
Сюжет
Заведующая детским садом Ольга Борисовна Круглова ждала посетителя. Накануне повар Нина просила её найти место для внука своего соседа. Василий Николаевич привел Даниила. Мальчик совсем недавно осиротел, и дед (Василий Николаевич) взял его под опеку. Однако Ольга Борисовна грубо выставила их за дверь, узнав в Василии пьяного мужчину, которого недавно встретила на автобусной остановке. Нина вступилась за соседа, объяснив, что он выпил на сороковины своего сына, и уговорила Ольгу Борисовну помочь мальчику. Даня стал ходить в ночную группу, а его дедушка подрабатывать в садике ночным сторожем. Со временем Ольга Борисовна изменила мнение о Василии Николаевиче, который делал на работе больше, чем требовали обязанности сторожа. Когда Она подвернула ногу, а Василий нес ее на руках до рабочего кабинета, Ольга, наконец, увидела в нем не деда-одиночку, а сильного заботливого мужчину. Вскоре, она оказала Василию ответную услугу: когда он задержался на основной работе, Ольга забрала Даню на выходные к себе. Поговорив с мальчиком, она узнала, что его дедушка собирает коллекцию зайцев и подарила ему свою игрушку, пылящуюся на полке. Василий Николаевич решил ее отблагодарить и пригласил в гости. Ольга поняла, что влюбилась в дедушку Даниила и с нетерпением ждала выходных. Однако ей позвонила Нина и попросила не мешать ее отношениям с Василием. Ольга проплакала весь день и не отвечала на телефонные звонки, но вечером к ней пришел Василий и признался в своих чувствах. Ольга была счастлива. Вскоре ей позвонила Нина и сообщила: Василий украл DVD-проигрыватель, инсценировав ограбление детского сада. Оскорбленная Ольга решила его уволить, хотя он отрицал свою вину. Неожиданно к ней в кабинет пришел Даня, который рассказал, что видел DVD-проигрыватель дома у Нины. Поварихе пришлось сознаться, что она «подставила» Василия из ревности. Ольга Борисовна объяснилась с Василием Петровичем. Они решили жить вместе и растить маленького Даню.
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