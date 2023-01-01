Дед. Клим Жуков (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Среди аномальных зон всякое встречается. Осторожность тут соблюдать надо, а то в «пекло» угодишь и даже мокрого места не останется. Или мутанты сожрут. Да еще бандиты повсюду,– вольные, видите ли, люди. Еще там Пустошь есть – гиблое место, куда и днем-то в одиночку не сунешься, а он там живет. Один! Его зовут Дедом, Бородой или Старым. Никто не знает, кто он и откуда. Странный. Говорит, что ищет какую-то «обратную смерть». Да разве ж бывает такое? Сказки! Дед водит знакомство с «вольными людьми», приносит ценные ресурсы на обмен. Откуда у него богатство такое? Секретов своих не открывает. Но «вольным»-то самое оно взять, что плохо лежит. Решили они Деда выследить, только ничего хорошего им не выгорело. А один из них – фигура так себе, не самая важная, к Деду в бункер попал. Можно сказать, на перевоспитание… Любовь поспособствовала. Ее Варварой звали. Нашел Дед свой загадочный артефакт, «обратная смерть» помогла ему кучу бандитов положить, долг выполнить, но дедову жизнь оборвала… Вот…



Дед слушать на видеосервисе Wink.