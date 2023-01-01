Дед Архип и Лёнька. Максим Горький (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Впервые напечатано в нижегородской газете «Волгарь», 1894, номер 35, 13 февраля; номер 37, 16 февраля; номер 39, 18 февраля; номер 41, 20 февраля; номер 43, 23 февраля. В оригинале набора для собрания сочинений в издании «Книга» Горький, уточняя время написания рассказа, исправил дату 1894 на 1893 год. Рассказ включался во все собрания сочинений. Печатается по тексту, подготовленному Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».



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