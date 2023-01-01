Дебри. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

У жены 30-летнего юриста Алексея Владимирова Надежды был День рождения. Из гостей пригласили только подругу детства жены – Марию. Во время празднования раздался звонок в дверь. Надежда пошла открывать дверь и…пропала. Алексей организовал поиски, обратился во все инстанции, но жена словно испарилась. Психоаналитик предположил, что причины исчезновения Надежды могли скрываться в ее прошлом. Алексей продолжал поиски, он попросил Марию пожить в его квартире, чтобы помогать с пятилетней дочерью. Неожиданно Надежда объявилась сама. Она попросила не искать ее больше и объяснила, что ушла к композитору Дмитрию – человеку, которого давно любила. Алексей понял, что жена к нему не вернется. Он узнал о том, что Мария любит его, и ответил на ее любовь. Мария проговорилась, что у Надежды была в юности тайна: она работала девушкой по вызову. Вскоре Алексей узнал, что Надежда почти нигде не появляется одна, всюду ее сопровождает некий хорошо одетый мужчина. Алексей решил, что у Надежды появился сутенер, который силой удерживал ее. Возможность прояснить ситуацию подвернулась быстро. Алексей едва не подрался с сутенером, требуя, чтобы он отпустил Надежду. Но оказалось, что никакого сутенера не существует, а хорошо одетый мужчина – это композитор Дмитрий. С которым Надежда собирается уехать за границу в ближайшее время. Алексей понял, что только Мария его искренне любит, и постарался забыть о бывшей жене.



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