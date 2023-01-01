Даже не мечтай!. Елизавета Соболянская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

История девственницы принесенной в жертву единорогу. Раз в год, на летнее равноденствие жители крупного села приносят жертву «белому богу»– девицу, сохранившую невинность. Конечно, откупаются тем, чего не жалко – сиротами, калеками, а иногда и тем и другим. Но единорогам выбирать не приходит�ся, ведь в их тайной закрытой долине рождаются только мальчики. Но иногда и жертва, и «белый бог» могут подарить друг другу новые мечты.



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