Давай сделаем это. Дина Дэ (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Если ты прилежная студентка-девственница, то не стоит знакомиться в клубе с сероглазым красавчиком. И не следует ехать к нему домой. К чему это может привести, спросите вы? Да ни к чему хорошему! И если бы всё обошлось случайным безумным сексом, то это было бы еще полбеды. Вторая часть про Лену и �Вадима – в книге «Давай будем вместе» Содержит нецензурную брань.



Давай сделаем это слушать на видеосервисе Wink.