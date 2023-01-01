Давай сделаем это. Дина Дэ
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Давай сделаем это. Дина Дэ

Давай сделаем это. Дина Дэ (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Любовные романы, Эротика18+

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Сюжет

Если ты прилежная студентка-девственница, то не стоит знакомиться в клубе с сероглазым красавчиком. И не следует ехать к нему домой. К чему это может привести, спросите вы? Да ни к чему хорошему! И если бы всё обошлось случайным безумным сексом, то это было бы еще полбеды. Вторая часть про Лену и Вадима – в книге «Давай будем вместе» Содержит нецензурную брань.

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