Давай, продавай. Камиль Калимуллин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Это НЕ еще одна книга о трафике, хотя, используя технологии из этой книги, вы сможете больше продавать. Это НЕ еще одна книга про конверсию, но вы поймете, как превратить еще больше посетителей своих страниц в покупателей. Это книга про то, как добиваться РЕЗУЛЬТАТА в онлайн-продажах товаров. Но �главный вопрос, на который вы найдете здесь ответ: «Как строить отношения между людьми?» Именно отношения человека с человеком являются фундаментом успешных продаж.



Давай, продавай слушать на видеосервисе Wink.