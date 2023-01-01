Давай будем вместе. Дина Дэ (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Вторая часть книги «Давай сделаем это», можно читать отдельно. Пять лет понадобилось Вадиму, чтобы разглядеть в Лене, младшей сестре друга, влюбленную в него прекрасную девушку. Казалось бы, взаимные чувства вспыхнули так ярко, что парочка не замечала никого вокруг. Но когда в их жизни появилс�я Глеб Поляков, взрослый состоятельный мужчина с темным прошлым, начались проблемы… Справятся ли молодые влюбленные со сложностями, ревностью, тайными желаниями… Первая часть про Глеба Полякова – «Ненависть или Нежность». Содержит нецензурную брань.



Давай будем вместе слушать на видеосервисе Wink.