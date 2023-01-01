Давай будем вместе. Дина Дэ
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Давай будем вместе. Дина Дэ

Давай будем вместе. Дина Дэ (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Любовные романы18+

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Сюжет

Вторая часть книги «Давай сделаем это», можно читать отдельно. Пять лет понадобилось Вадиму, чтобы разглядеть в Лене, младшей сестре друга, влюбленную в него прекрасную девушку. Казалось бы, взаимные чувства вспыхнули так ярко, что парочка не замечала никого вокруг. Но когда в их жизни появился Глеб Поляков, взрослый состоятельный мужчина с темным прошлым, начались проблемы… Справятся ли молодые влюбленные со сложностями, ревностью, тайными желаниями… Первая часть про Глеба Полякова – «Ненависть или Нежность». Содержит нецензурную брань.

Давай будем вместе слушать на видеосервисе Wink.

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