Дарьюшкин голубок. Елена Пименова (книга, 2012) слушать онлайн

Сюжет

«Дарьюшкин голубок» Е. Пименовой – повесть для детей из жизни Древней Руси ХIV столетия. Увлекательные приключения юной боярышни Дарьи и ее ручного голубя становятся частью исторической борьбы русского народа против татаро-монгольского ига. В произведении затрагиваются вечные темы – веры и верности, ответственности и самопожертвования, любви к Родине. Интересный сюжет, хороший литературный язык, яркие характеры действующих лиц – все это делает повесть «Дарьюшкин голубок» интересной для широкого круга читателей. Аудиоспектакль «Дарьюшкин голубок» продолжает классические традиции отечественного радиотеатра. Режиссер Е.Пименов (аудиоспектакли «Димон», «Снежный ангел», «Сказ о святом праведном Филарете Милостивом», «Сказание о житии преподобного Иоанна Дамаскина» и др.) и актриса Елена Шабад создали поэтичную сказку-быль, наполненную светом Евангельских истин. В музыкальном оформлении использованы фрагменты произведений Н.Римского-Корсакова, А. Лядова, А.Архиповского и др. Продолжительность спектакля – 68 минут.



Дарьюшкин голубок слушать на видеосервисе Wink.