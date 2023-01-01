Дарю тебе небо – Дорога в Вечность. Екатерина Митрофанова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Дарю тебе небо – Дорога в Вечность» – роман Екатерины Митрофановой, жанр современный любовный роман. "Жизнь коротка. Важно успеть озарить еe светом!" – такое жизненное кредо завещал ему погибший брат. Ради их общей мечты – построить для родителей дом на берегу озера – Владислав, чудом оставшийся в живых после автокатастрофы, но почти ослепший, упорно работает над архитектурным проектом. И вопреки всем запретам и препятствиям продолжает надеяться на то, что когда-нибудь окажется за штурвалом самолeта! Ведь он не одинок в своих устремлениях – Лада всегда рядом и не теряет надежды вернуть ему зрение. И она точно знает, что в еe силах осуществить мечту любимого подняться в небо. Сумеют ли эти двое преодолеть все барьеры, воплотить в жизнь свои желания и найти путь друг к другу? Вторая книга серии «Дарю тебе небо».



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