Дарвинизм в XXI веке. Борис Жуков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Думаю, Дарвину понравилась бы эта книга – ему было бы интересно. Михаил Гельфанд Профессор, член Academia Europpea «А правда, что последние находки антропологов не подтверждают происхождение человека от обезьяны?», «А правда, что „недостающее звено“, переходная форма между человеком и обезьяной, так и не найдено?», «А правда, что современные ученые давно уже не рассматривают теорию эволюции всерьез?», «А правда, что питекантропа на самом деле не было, а его останки – подделка "первооткрывателей»?» Вокруг теории эволюции всегда было множество домыслов, недопонимания и спекуляций. Научный журналист Борис Жуков собрал невероятное количество информации, которая, с одной стороны помогает понять, что же такое теория эволюции и как она укреплялась в мировом научном сообществе, а с другой – подробно описывает те изменения, которые произошли с этой теорией в связи с новейшими открытиями в области молекулярной биологии, антропологии, генетики, иммунологии и других наук.



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