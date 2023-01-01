Дарители. Дар огня. Екатерина Соболь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Екатерина Соболь – недавний победитель литературного конкурса «Новая детская книга». Рукопись, впоследствии ставшая первой книгой «Дарителей», заняла первое место в номинации «Мир фэнтези» и завоевала специальную награду «Выбор Terra Incognita» – подросткового клуба читателей фэнтези. О чем эта книга? В волшебном королевстве у каждого жителя был свой чудесный дар, полученный от Сердца волшебства. Там обитали пугающие ночные стражи, прекрасная королева льда, могущественный волшебник Барс. А потом волшебство исчезло. С тех пор прошло триста лет, и внезапно история, которая давно стала сказкой, получила продолжение. Хватит ли главному герою мужества, решимости и доброты, чтобы завершить то, что не сумел сделать великий и могучий Сивард?



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