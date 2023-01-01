Дар исцеления: Таинство Соборования. Валерий Духанин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Каждое из семи Таинств Православной Церкви изобилует своими неповторимыми дарами. Таинство Соборования (иначе – Елеосвящение) укрепляет душу и тело человека, изгоняет грехи и болезни. Оно совершается как во время многодневных постов, так и в любое время, когда возникает в этом необходимость. Кому и при каких обстоятельствах можно или нужно собороваться? Как правильно относиться к своему здоровью? Для чего существуют Таинства? Этим и другим важным вопросам посвящена книга протоиерея Валерия Духанина. Об авторе: протоиерей Валерий Духанин – выпускник Московской Духовной Академии, кандидат богословия, проректор по учебной работе и преподаватель Николо-Угрешской Духовной Семинарии, автор многих книг, посвященных смыслу и значению православной веры.



Дар исцеления: Таинство Соборования слушать на видеосервисе Wink.