Дар экстрасенса (сборник). Анна и Сергей Литвиновы (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Обычно вмешательство высших сил в нашу жизнь незаметно, но порой происходят события, переворачивающие все с ног на голову. Экстрасенсам дано видеть больше других и управлять тем, чему нет объяснения… Порой судьба ставит нас перед нелегким выбором: между долгом и чувством, достатком и честью, совестью и благополучием. В такие моменты мы как никогда стремимся заглянуть в будущее, узнать, что нас ждет впереди, и, быть может, попытаться изменить свою судьбу… Именно об этом остросюжетные рассказы Анны и Сергея Литвиновых, которых миллионы читателей любят не только за увлекательные детективные интриги, но и за блистательный талант писать о том, что нельзя описать законами привычной логики…



Дар экстрасенса (сборник) слушать на видеосервисе Wink.