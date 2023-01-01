Дамский танец. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Дамский танец. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Дамский танец. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Виктория уехала в город с бывшим партнером по бальным танцам – Сергеем, оставив дочь со своей матерью. В свое время Сергей бросил ее, беременную. Но она простила ему – Сергей пообещал, что их семейная жизнь наладится, и они поедут на крупный танцевальный турнир. Но в городе Виктория понимает, что Сергей обманул ее. Он проигрывает в карты деньги, которые она получает, работая танцовщицей в ночном клубе. Виктория в отчаянии, но вдруг Сергей выигрывает крупную сумму. Он дает ей деньги на танцевальное платье и предлагает начать подготовку к профессиональному конкурсу. Виктория приходит к портнихе Лидии Петровне и делает заказ. Она умалчивает о своей работе и о том, что у нее есть дочь. В тот же день Сергей заявляет, что проиграл все деньги и требует отменить заказ. Лидия Петровна решает сшить Виктории платье в долг. Вскоре Сергей сознается, что его тетка, в квартире которой они жили, выставляет их из дома, потому что он не платил за квартиру. Виктория ссорится с Сергеем, и он, в приступе гнева, насилует ее. Виктория понимает, что ненавидит Сергея. Она обращается за помощью к Лидии Петровне, и та предлагает ей комнату в своей квартире. Между сыном Лидии Петровны Матвеем и Викторией вспыхивает чувство. Он объявляет матери, что сделал Виктории предложение. Лидия Петровна рада за сына. Вскоре Виктория встречает Сергея, который просит ее вернуться к нему, но она заявляет, что выходит замуж. Сергей в обиде уходит. Вечером в клуб приходит Лидия Петровна. Она в негодовании оттого, что Вика врала ей – Сергей рассказал и про ее работу, и про ребенка. Виктория, уверенная в том, что Матвей не простит ее ложь, приходит за своими вещами, но оказывается, что Матвей собрался ехать вместе с ней – знакомиться с дочкой.

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