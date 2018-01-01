Дальний поход. Василий Сахаров (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет четвертую аудиокнигу популярной серии «Кубанская Конфедерация» известного российского писателя Василия Сахарова – «Дальний поход». Книга прочитана популярным актером и артистом дубляжа Михаилом Росляковым. Закончилась скоротечная война между Кубанской Конфедерацией и Средиземноморским альянсом. Наступило затишье, и Александр Мечников решил вернуться домой. Но как, если Босфорский пролив перекрыт вчерашними врагами, которые жаждут его крови? Вариантов немного, и офицер ГБ решает прорваться на родину через Балтийское море, Питер и Москву. Снова в поход. Снова на плечах рюкзак, а в руках автомат. Рядом верные товарищи и дорогая сердцу женщина. А впереди растерзанная катаклизмом Россия: земли лихих повольников, окружeнная ордами жестоких дикарей Москва, затерянные в лесах города-крепости, крестоносцы XXI века, сатанисты и хранители оружия массового поражения с объекта Воронеж-45. Куда ни пойди, везде опасность, запустение и враги. Но есть и друзья, и союзники, и отряд упрямо пробивается на соединение с войсками ККФ. ©



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