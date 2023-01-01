Далия Блэк. Хроника Вознесения. Кит Томас (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Вояджер-1» был посланием в бутылке. Наш способ дать Галактике знать о нашем существовании. «Мы здесь! Найдите нас!». В течение следующих сорока лет зонд пролетал мимо Юпитера и Сатурна, прежде чем погрузиться в пустоту, поглощенный безмолвной вселенной. Или мы так думали… По правде говоря, наше послание не осталось незамеченным. Таинственный код впервые обнаружила доктор Далия Митчелл. Он был послан высокоинтеллектуальным межгалактическим видом, который называл себя Высшие. Вскоре стало ясно, что эта инопланетная раса не просто заинтересована в общении – они способны переписывать человеческую ДНК в удивительном процессе, который они называют Вознесением. Спустя пять лет после «Импульса» известный журналист Кит Томас решил разобраться в событии, изменившем мир. Томас путешествует по всей стране, берет интервью у членов группы, которая пыталась расшифровать сигнал. Он встречается с астрономами, которые изначально сомневались в открытии Импульса. Именно эта ошибка привела к быстрой гибели мира. Томас общается со свидетелями Вознесения и людьми, чьи близкие исчезли в финале. Перед ним со всех сторон открывается событие, которое и по сей день продолжает озадачивать исследователей и порождает массу теорий о мотивах Высших. «Творческий подход к роману о первом контакте удовлетворит как охотников на НЛО, так и ностальгирующих фанатов „Секретных материалов“. Publishers Weekly «Вы будете очарованы как внутренним миром Вознесшихся, тех, на кого повлиял Импульс, так и мотивами и мыслям...Слушайте книгу.



Далия Блэк слушать на видеосервисе Wink.