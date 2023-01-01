Далекая Радуга. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 1963) слушать онлайн

Сюжет

Аркадий Натанович и Борис Натанович Стругацкие – классики современной научной и социальной фантастики. Произведения Стругацких издавались в переводах на 42 языках в 33 странах мира. На русском языке вышло четыре полных собрания их сочинений. На планете Радуга проводятся опыты по нуль-транспо�ртировке – новому способу перемещения в пространстве. Очередной эксперимент вызывает катастрофу, которая неминуемо должна уничтожить всe живое. Единственное средство спасения – десантный звездолeт «Тариэль» – не сможет вместить всех людей планеты. Герои повести должны сделать страшный выбор, кого и что спасти…



Далекая Радуга слушать на видеосервисе Wink.