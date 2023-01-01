Далекая Радуга. Аркадий и Борис Стругацкие + Лекция Дмитрия Быкова (книга, 1963) слушать онлайн

Сюжет

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию повесть братьев Стругацких «Далeкая Радуга» в исполнении Дмитрия Быкова – талантливого современного прозаика, поэта, публициста и литературоведа. Повесть, которую называют «самой героической повестью» братьев Стругацких. В аудиокнигу также включена лекция – увлекательный рассказ Дмитрия Быкова о только что прочитанной книге.



Далекая Радуга слушать на видеосервисе Wink.