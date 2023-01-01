WinkАудиокнигиДалекая Радуга. Аркадий и Борис Стругацкие + Лекция Дмитрия Быкова
Далекая Радуга. Аркадий и Борис Стругацкие + Лекция Дмитрия Быкова (книга, 1963) слушать онлайн
1963, Аудиокнига
Русская литература, Фантастика260 мин12+
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Сюжет
Студия АРДИС предлагает вашему вниманию повесть братьев Стругацких «Далeкая Радуга» в исполнении Дмитрия Быкова – талантливого современного прозаика, поэта, публициста и литературоведа. Повесть, которую называют «самой героической повестью» братьев Стругацких. В аудиокнигу также включена лекция – увлекательный рассказ Дмитрия Быкова о только что прочитанной книге.
Далекая Радуга слушать на видеосервисе Wink.