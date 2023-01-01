Дача раздора. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Полгода назад не стало матери Зои Терещенко. Ее брат Виктор приехал, чтобы уговорить Зою продать дачу, доставшуюся им обоим в наследство. Семь лет, пока мать тяжело заболела, Зоя ухаживала за ней. Она переехала на дачу, сдала квартиру в городе и устроилась в библиотеку поблизости. Для одинокой Зои дача стала символом памяти о родителях, и она категорически отказалась продавать её. Виктор разозлился и решил продать свою половину дачи. Вскоре он привел будущего покупателя Семена, чтобы показать дом. Зоя устроила скандал. Семен и Виктор ушли, но спустя короткое время Семен вернулся за забытым зонтом. Они с Зоей разговорились и понравились друг другу. Вскоре Семен вновь приехал к Зое, объяснив, что решил помочь ей отремонтировать дом. Спустя короткое время Зоя поняла, что Семен ей нравится, и симпатия взаимна. Семен остался у Зои на ночь. Наутро к сестре приехал Виктор. Он рассказал, что Семен никакой не покупатель, что он, по просьбе Виктора, должен был расположить к себе Зою и уговорить ее продать дачу. Зоя выгнала их обоих, но быстро поняла, что зря обижается на Семена, они помирились. Как-то Зоя обнаружила в своих старых тетрадях черновики письма своей матери. Она написала, что хотела бы подарить дачу… Виктору. Между тем, Виктор уже не собирался претендовать на дачу, хоть у него и осталась одна большая проблема: сын решил жениться, а жить молодым негде. Зоя не сразу, но смогла понять, что ее мать смотрела в будущее, решив отдать дачу Виктору, она хотела помочь семейному сыну, своим внукам. Зоя согласилась с желанием матери и отказалась от дачи в пользу Виктора.



Дача раздора слушать на видеосервисе Wink.