Дача раздора. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн
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Сюжет
Полгода назад не стало матери Зои Терещенко. Ее брат Виктор приехал, чтобы уговорить Зою продать дачу, доставшуюся им обоим в наследство. Семь лет, пока мать тяжело заболела, Зоя ухаживала за ней. Она переехала на дачу, сдала квартиру в городе и устроилась в библиотеку поблизости. Для одинокой Зои дача стала символом памяти о родителях, и она категорически отказалась продавать её. Виктор разозлился и решил продать свою половину дачи. Вскоре он привел будущего покупателя Семена, чтобы показать дом. Зоя устроила скандал. Семен и Виктор ушли, но спустя короткое время Семен вернулся за забытым зонтом. Они с Зоей разговорились и понравились друг другу. Вскоре Семен вновь приехал к Зое, объяснив, что решил помочь ей отремонтировать дом. Спустя короткое время Зоя поняла, что Семен ей нравится, и симпатия взаимна. Семен остался у Зои на ночь. Наутро к сестре приехал Виктор. Он рассказал, что Семен никакой не покупатель, что он, по просьбе Виктора, должен был расположить к себе Зою и уговорить ее продать дачу. Зоя выгнала их обоих, но быстро поняла, что зря обижается на Семена, они помирились. Как-то Зоя обнаружила в своих старых тетрадях черновики письма своей матери. Она написала, что хотела бы подарить дачу… Виктору. Между тем, Виктор уже не собирался претендовать на дачу, хоть у него и осталась одна большая проблема: сын решил жениться, а жить молодым негде. Зоя не сразу, но смогла понять, что ее мать смотрела в будущее, решив отдать дачу Виктору, она хотела помочь семейному сыну, своим внукам. Зоя согласилась с желанием матери и отказалась от дачи в пользу Виктора.
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