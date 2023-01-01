Да вы шутите! Как сделать текст сильнее с помощью юмора. Екатерина Чубукина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Умение шутить – чуть ли не ключевой навык современного копирайтера, коммерческого писателя, журналиста, сценариста и каждого, кто так или иначе связан с текстом. Екатерина Чубукина – автор курсов по копирайтингу, блогер и сооснователь школы комедийной импровизации «Точка Импро» – в своей книге рассказывает, как генерировать остроумные шутки, придумывать яркие комедийные истории, создавать комичных персонажей и писать по-настоящему вовлекающие посты в соцсетях.



Да вы шутите! Как сделать текст сильнее с помощью юмора слушать на видеосервисе Wink.