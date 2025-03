Да, черт возьми! Как выбирать то, что по-настоящему важно. Дерек Сиверс. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Если вы перегружены и чувствуете по отношению к чему-то меньше, чем «да, черт возьми!», скажите «нет». Этим правилом пользовался музыкант Дерек Сиверс, создавший в конце 90-х платформу для независимых музыкантов CD Baby и спустя 10 лет продавший ее за $22 млн. Позже он собрал связанные с этим идеи в книгу Hell Yeah or No: what’s worth doing. Она о том, что стоит делать в жизни, как обойти ловушки мышления, которые мешают нам воплощать мечты, и совершить наконец то, что хотим. Неординарные в своей простоте ментальные модели Сиверса помогут погрузиться в наиболее значимые дела и отказаться от всего, что создает ненужную суету.



