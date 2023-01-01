Cygnus Dei. Игорь Минаков,Ярослав Веров (книга, 2020) слушать онлайн

Русский астроном Олег Сахновский, умерший от укуса ядовитого паука в крымских горах, вдруг возвращается к жизни. Место прежнее – Крым. Время – как минимум несколько тысяч лет тому вперед. Всe остальное больше походит на бред сумасшедшего, или на адское наваждение. Как обстоит дело на самом деле, астроному и еще нескольким «воскрешенным» предстоит узнать, пройдя сквозь смертельно опасные заросли туда, где неведомым народом воздвигнута Обсерватория, содержащая ответы на все вопросы. «…Алушты не было. Внизу расстилались буйные джунгли, из которых редкими клыками торчали развалины каких-то сооружений». Продюсер издания: Владимир Воробьeв



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