Чёрные вороны. Книга 10. Нечестивцы. Ульяна Соболева (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Стать женой самого страшного человека, который желает отомстить её семье – это еще не самое ужасное, что могло произойти с Кариной Вороновой. Война между двумя мафиозными кланами, развал семьи, политические интриги могут навсегда разлучить её с отцом, а в жизни Максима и Дарины всё рушится… развод и жуткая пропасть разделит их казалось бы навсегда. (Ремейк «Любовь за гранью».) Роман написан при участии Вероники Орловой. Внимание! Содержит нецензурную брань.



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