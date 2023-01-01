Чёрные вороны. Книга 10. Нечестивцы. Ульяна Соболева
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Чёрные вороны. Книга 10. Нечестивцы. Ульяна Соболева

Чёрные вороны. Книга 10. Нечестивцы. Ульяна Соболева (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Любовные романы, Эротика437 мин18+

Сюжет

Стать женой самого страшного человека, который желает отомстить её семье – это еще не самое ужасное, что могло произойти с Кариной Вороновой. Война между двумя мафиозными кланами, развал семьи, политические интриги могут навсегда разлучить её с отцом, а в жизни Максима и Дарины всё рушится… развод и жуткая пропасть разделит их казалось бы навсегда. (Ремейк «Любовь за гранью».) Роман написан при участии Вероники Орловой. Внимание! Содержит нецензурную брань.

Чёрные вороны слушать на видеосервисе Wink.

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