Чёрное солнце. За час до рассвета. Лана Мерц (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Рэй жил обычной воровской жизнью: грабил богачей, торговал древними артефактами, дни проводил в кабаках, а ночи – в объятиях роскошных красавиц. Он был самым успешным и неуловимым вором Алектинской империи… пока не взялся за весьма сомнительный, хотя и многообещающий заказ. Один неверный шаг, один неправильный выбор, секундное колебание – и привычный мир рушится под его ногами.Теперь Рэй магически связан с юным полуэльфом и двухтысячелетним вампиром, они вынуждены бежать через всю империю, их преследует самая влиятельная организация этого мира и нечто гораздо более ужасное, о чём невольные спутники ещё даже не подозревают… А впереди из-за горизонта уже поднимается зловещее Чёрное солнце, обещая смерть всему живому. И только объединившись, герои смогут противостоять надвигающемуся катаклизму и спасти человечество…Сумеют ли они в этот раз сделать верный выбор? И существует ли он вообще?..Содержит нецензурную брань.



Чёрное солнце слушать на видеосервисе Wink.