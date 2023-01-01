Чёрное солнце. За час до рассвета. Лана Мерц
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Чёрное солнце. За час до рассвета. Лана Мерц

Чёрное солнце. За час до рассвета. Лана Мерц (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фэнтези, Приключения16+

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Сюжет

Рэй жил обычной воровской жизнью: грабил богачей, торговал древними артефактами, дни проводил в кабаках, а ночи – в объятиях роскошных красавиц. Он был самым успешным и неуловимым вором Алектинской империи… пока не взялся за весьма сомнительный, хотя и многообещающий заказ. Один неверный шаг, один неправильный выбор, секундное колебание – и привычный мир рушится под его ногами.Теперь Рэй магически связан с юным полуэльфом и двухтысячелетним вампиром, они вынуждены бежать через всю империю, их преследует самая влиятельная организация этого мира и нечто гораздо более ужасное, о чём невольные спутники ещё даже не подозревают… А впереди из-за горизонта уже поднимается зловещее Чёрное солнце, обещая смерть всему живому. И только объединившись, герои смогут противостоять надвигающемуся катаклизму и спасти человечество…Сумеют ли они в этот раз сделать верный выбор? И существует ли он вообще?..Содержит нецензурную брань.

Чёрное солнце слушать на видеосервисе Wink.

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